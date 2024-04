Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baienfurt

Vandalen verwüsten Waldkindergarten

Im Waldkindergarten bei Briach haben Unbekannte in der vergangenen Woche einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro angerichtet. Die Täter traten offenbar gegen einen Schuppen sowie gegen mehrere Einrichtungen und zerbrachen eine Keramikschale. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Auf Schulgelände randaliert

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Schule im Döchtbühlweg randaliert. Dabei zerstörten sie ein Regenfass, einen Schriftzug sowie einen Apfelbaum. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Vandalen nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee, der wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Altshausen

Unfall beim Abbiegen

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montag kurz vor 18 Uhr Sachschaden in Höhe von mindestens 11.000 Euro entstanden ist. Eine 18 Jahre alte VW-Tiguan-Fahrerin wollte von der Zeppelinstraße nach links in die Ebenweiler Straße einbiegen. Dabei übersah sie den VW Caddy eines 21-Jährigen, der stadtauswärts unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision wurde der Caddy gegen die Leitplanke geschleudert und so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Wangen

Radfahrer fährt alkoholisiert zur Polizei

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 31 Jahre alter Mann rechnen, der am frühen Dienstagmorgen kurz nach 1 Uhr mit seinem Fahrrad zum Polizeirevier Wangen geradelt ist, um die Beamten zu einer Streitigkeit zu rufen. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten bei dem 31-Jährigen deutliche Anzeichen auf Alkohol fest. Ein Test ergab über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft die Folgen waren.

Wolfegg

Arbeitsunfall

Ein 73-jähriger Mann ist am Montag kurz nach 16.30 Uhr bei Waldarbeiten verletzt worden. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge versuchte der Senior, einen Baumstamm aus einem Wald bei Neumühle zu ziehen. Dabei wurde er zwischen dem Baumstamm und seinem Traktor eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den 73-Jährigen, der im Anschluss mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Isny

Randale am Schulzentrum

An zwei Schulen in der Rainstraße haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Die Unbekannten beschossen mehrere Glastüren mutmaßlich mit einer Zwille oder einer Steinschleuder. Dadurch wurden mehrere Scheiben und Rahmen beschädigt. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver

Der Polizeiposten Bad Wurzach hat nach einem gefährlichen Überholmanöver am Montag kurz nach 15 Uhr auf der B 465 Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Mini überholte kurz vor Diepoldshofen aus Richtung Bad Wurzach kommend eine Fahrzeugkolonne, an deren Spitze sich ein Lkw befand. Als während des Überholmanövers ein weiterer Lkw entgegenkam, versuchte die Mini-Fahrerin, nach rechts einzuscheren. Um einen Unfall zu verhindern, musste ein 74-jähriger Fahrzeuglenker seinen Wagen stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dennoch befanden sich der Mini, der Wagen des Seniors und der entgegenkommende Lkw kurzzeitig zu dritt nebeneinander. Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der entgegenkommende Lkw-Fahrer oder weitere Fahrzeuglenker der Kolonne, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 bei den Ermittlern zu melden. Die Ermittlungen zur Fahrerin des Mini, dessen Kennzeichen den Beamten bekannt ist, dauern indes an.

Leutkirch

Fahrzeug touchiert

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Künkelinstraße einen Audi Q5 touchiert. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

