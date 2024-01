Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte legen Fahrrad ins Gleis - Zeugenaufruf

Hemsbach (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (4. Januar) haben unbekannte Täter ein Fahrrad in den Gleisbereich am Hemsbacher Bahnhof gelegt. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Güterzug.

Ersten Ermittlungen zufolge durchfuhr der Güterzug (in Fahrtrichtung Frankfurt/Main) um kurz nach 00 Uhr den Hemsbacher Bahnhof auf Gleis 1. Hierbei nahm der Triebfahrzeugführer ein im Gleisbereich liegendes Fahrrad wahr. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung, konnte ein Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindert werden.

Aufgrund der vollständigen Zerstörung des Fahrrads ist eine Beschreibung dessen nicht möglich.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem/den Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter 0721 / 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Schadenshöhe ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell