Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hund möglicherweise vergiftet

Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen nach dem Tod eines Hundes. Den Angaben der Halterin zufolge habe der Mischling am Samstag starke Vergiftungserscheinungen gezeigt, woraufhin sie einen Tierarzt aufgesucht habe. Im Rahmen der Behandlung seien dann Anzeichen auf eine mögliche Aufnahme von Schneckenkorn festgestellt worden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste das Tier schließlich eingeschläfert werden. Nachdem im Garten der Halterin in der Sonnenstraße an einer Hecke entsprechende Rückstände gefunden wurden, die Frau selbst aber kein derartiges Mittel nutzt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Gift bewusst zur Schädigung des Hundes dort ausgebracht wurde. Daher bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Ein Leichtverletzter und Sachschaden nach Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten und drei beschädigte Fahrzeuge forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Meistershofener Straße. Der 22-jährige Lenker eines Mercedes wollte von einer Parkreihe auf die Zufahrtsstraße des Parkplatzes einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Nissan-Fahrer. Durch die folgende Kollision wurde der Mercedes abgewiesen und stieß noch gegen ein ebenfalls auf der Vorfahrtsstraße befindliches Motorrad. Dessen 58-jähriger Lenker kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Oberteuringen

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro zu kümmern, hat eine unbekannte Pkw-Lenkerin nach einem Spiegelstreifer am Montagnachmittag bei Oberteuringen Unfallflucht begangen. Die 46-jährige Fahrerin eines Fiat war gegen 14 Uhr auf der St.-Johann-Straße in Richtung Unterteuringen unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge ein dunkler VW Up entgegenkam und sich die Außenspiegel streiften. Trotz der dadurch entstandenen Beschädigung habe die andere Fahrzeuglenkerin, die als ca. 30 bis 40 Jahre alt und mit kurzen Haaren beschrieben wird, nach dem Unfall nicht angehalten. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Neukirch

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Einen Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der L 333 bei Neukirch. Der 71-jährige Lenker eines Opel wollte auf der L 331 fahrend die L 333 in Richtung Krumbach überqueren und übersah dabei den in Richtung Tettnang fahrenden und vorfahrtsberechtigten Renault einer 82-Jährigen. Durch die Wucht des folgenden Aufpralls wurde der Renault so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Tettnang/Primisweiler

Wahlplakate beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Mehrere Wahlplakate, die zwischen Tettnang und Wangen entlang der L 333 aufgestellt waren, sind in den vergangenen Tagen teils mit verfassungsfeindlichen Symbolen, teils mit abwertendem Inhalt besprüht worden. Der Polizei sind bislang zwei derartig verunstaltete Plakate bekanntgeworden, es wird aber nicht ausgeschlossen, dass noch weitere beschädigt worden sein könnten. Aufgrund der verwendeten Zeichen und Ausdrücke ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und politisch motivierter Sachbeschädigung. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Oberteuringen

Zwei Leichtverletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 33 (Seestraße) in Hefigkofen. Kurz nach 8.30 Uhr übersah der in Richtung Markdorf fahrende 38-jährige Lenker eines MB-Sprinter den verkehrsbedingt haltenden Renault einer 70-Jährigen, die in gleicher Richtung nach links in die Maybachstraße abbiegen wollte. Durch den nahezu ungebremsten Aufprall wurde der Renault rund 20 Meter nach vorne geschoben. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Überlingen/Owingen

Zwei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr

Zwei Fahrzeugführer sind im Laufe des Montags aufgefallen, als sie offenbar unter der Einwirkung von Alkohol im Straßenverkehr unterwegs waren. Bereits kurz nach 9.30 Uhr wurde die Polizei von Zeugen nach Owingen gerufen, die auf einen augenscheinlich sturzbetrunkenen Mann aufmerksam geworden waren, der mutmaßlich zuvor seinen Pkw benutzt und diesen nun geparkt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, einen Wert von rund 3,4 Promille, weswegen ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da ihm dieser bereits wenige Tage zuvor im Rahmen eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens vorläufig entzogen worden war. Im zweiten Fall wurde der 42-jährige Lenker eines E-Scooters von einer Streifenwagenbesatzung kurz vor 21 Uhr auf der L 200a bei Rengoldshausen kontrolliert. Hierbei wurden ebenfalls Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, die durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurden, der rund 1,3 Promille ergab. Auch hier folgte die Entnahme einer Blutprobe. Beide Männer gelangen nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige, der 56-Jährige zusätzlich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Deggenhausertal

Unfallflucht

Im Laufe des vergangenen Wochenendes prallte mutmaßlich der Lenker eines größeren Fahrzeugs auf der K 7736 zwischen Stadel und Fuchstobel in einem Baustellenbereich gegen eine am Fahrbahnrand abgestellte Baumaschine. Hierdurch entstand am Führerhaus des Geräts nicht unerheblicher Sachschaden, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wird. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

