POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Leichnam im Lienekanal in Elsfleth gefunden +++ Identität geklärt

Delmenhorst (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch, 06. März 2024, 12:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Huntlosen leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 83-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Renault die Straße "Ziegelhof" in Richtung Bahnhofstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kollidierte sie mit einer 67-Jährigen aus Großenkneten, ...

