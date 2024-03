POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Huntlosen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Mittwoch, 06. März 2024, 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr eine 35-jährige Frau aus Brake mit einem Pkw den Dungendeichsweg. Beim Einbiegen in die Bahnhofstraße in Richtung Dungenstraße kollidierte sie ...

mehr