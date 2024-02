Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10.02.2024, 18:00 Uhr, und Sonntag, 11.02.2024, 17:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren, ein verzinktes Treppengeländer an einem leerstehenden, ehemaligen Fabrikgelände in der "Ebene" in Kenzingen.

An der Unfallstelle konnten Spuren eines Fahrzeugs gesichert werden. Der Schaden am Geländer wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat den Unfall aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacherfahrzeug.

