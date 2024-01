Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weißes Fahrzeug nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Freitag, 5. Januar, ereignete sich gegen 16.55 Uhr auf der Kreisstraße 1 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind nach dem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen tödlich verletzt wurde (wir berichteten im Nachtrag des Polizeiberichts Nummer 5 vom 5. Januar darüber). Auf dem Verkehrskommissariat Heinsberg nun vorliegenden Videoaufzeichnungen ist ein weißes Fahrzeug zu erkennen, dass unmittelbar vor dem vermeintlichen Unfallverursacher die K 1 in Fahrtrichtung Süsterseel befuhr. Die Polizei sucht nun dringend den Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

