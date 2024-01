POL-HS: Wohnungseinbruch

Geilenkirchen-Tripsrath (ots) - An insgesamt fünf Fahrzeugen kam es am vergangenen Wochenende zwischen dem 5. Januar (Freitag) und dem 7. Januar (Sonntag) zu Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten auf der Martinusstraße drei und auf der Markusstraße zwei Pkw mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

