Überlingen

Betrunken Unfall verursacht

Der Polizei in Überlingen wurde am Dienstag gegen 16.35 Uhr zunächst eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Zum Degenhardt in Überlingen gemeldet. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, waren jedoch beide Fahrzeuge vor Ort. Zunächst gab eine Frau an, den Unfall verursacht zu haben, diesen jedoch erst zu Hause bemerkt zu haben, weshalb sie wieder zurückgefahren sei. Zeugenbefragungen der Polizeibeamten widerlegten diese Unfallschilderung im Nachgang jedoch, so dass der männliche Fahrzeughalter in den Focus der Ermittlungen geriet. An der Wohnanschrift konnte dieser dann angetroffen werden. Da ein erheblicher Atemalkohol bei dem 35-jährigen Mann festgestellt wurde, wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab umgerechnet eine Promillegehalt von über 2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken verursachte bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Dienstag 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr am Bahnhofsplatz in der Tiefgarage auf Ebene 3 in Friedrichshafen einen Schaden in Höhe von etwa 1000.- Euro. Der geparkte Pkw BMW wurde an der linken Seite und an der Frontschürze beschädigt. Hinweise zum Unfall, nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter 07541 701-3104 entgegen.

