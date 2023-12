Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere Demonstrationen in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Heute (09.12.2023) begleitete die Polizei drei Demonstrationen in Saarbrücken. Alle drei verliefen friedlich und durchweg störungsfrei. Gegen 15:10 Uhr begann unter dem Motto "Friedensmarsch - Gemeinsam für den Frieden, gegen den Krieg, für die Gerechtigkeit" eine Versammlung auf dem Landwehrplatz. Die Demonstration mit rund 200 Teilnehmenden führte vom Landwehrplatz durch die Innenstadt (Bleichstraße, Am Stadtgraben, Betzenstraße, Stephanstraße, Dudweilerstraße, Am Stadtgraben, Bleichstraße und wieder zurück zum Landewehrplatz). Die Versammlung war gegen 17:00 Uhr beendet. Zur gleichen Zeit startete eine Demonstration von Fridays for Future unter dem Motto "COP28: Gegen fossilen Einfluss auf die Weltklimakonferenz" auf dem Schillerplatz, welche nach kurzer Wegstrecke durch die Straße Am Stadtgraben wieder zum Schillerplatz zurückkehrte. Hier nahmen 25 Personen teil. Die Versammlung war gegen 16:00 Uhr beendet. Um 15:00 Uhr fand vor der Europagalerie eine Standkundgebung unter dem Motto "Freiheit für Abdullah Öcalan" des kurdischen Gesellschaftszentrum Saarbrücken e.V. statt. Die Versammlung mit 35 Teilnehmenden wurde um 15:20 Uhr nach kurzen Redebeiträgen beendet. Alle drei Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die zur Sicherheit der Teilnehmenden erforderlichen, kurzfristigen Verkehrsmaßnahmen der Polizei führten nur zu geringen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

