Meßkirch

Unverhoffte Bekanntschaft

Eine unverhoffte Bekanntschaft mit einer älteren Dame hat eine 25-Jährige am Mittwochabend gemacht. Als die junge Frau am Adlerplatz ihren Pkw kurz aufschloss, setzte sich unvermittelt die ältere Passantin auf den Beifahrersitz und ließ sich auch nicht mehr dazu bewegen, wieder aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die verdutzte 25-Jährige rief daraufhin die Polizei zur Hilfe, die die Situation schnell aufklären konnte. Offensichtlich hatte die orientierungslose Seniorin auf eigene Faust einen Ausflug unternommen. Das Personal eines Altenheims war bereits auf der Suche nach ihr.

Scheer / Mengen / Bad Saulgau

Alkoholisierte Radfahrer und Autofahrer unter Drogeneinfluss

Mit alkoholisierten Radfahrern und Autofahrern unter Drogeneinfluss hatte die Polizei am Mittwochnachmittag und Abend sowie Donnerstagmorgen gleich mehrfach zu tun. In Bad Saulgau war am Nachmittag ein 29 Jahre alter Radfahrer in der Herbertinger Straße alleinbeteiligt gestürzt und hatte offensichtlich Probleme, wieder aufzustehen. Bei einer Alkoholisierung von rund 3,6 Promille war dies jedoch nicht weiter verwunderlich. Ebenfalls gestützt ist am Donnerstagmorgen ein zweiter Radfahrer in Bad Saulgau im Wuhrweg. Auch hier waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt, vielmehr dürfte wie im Fall zuvor die Alkoholisierung Grund für den Unfall gewesen sein. Ein Alkoholvortest war hier nicht möglich. Beide Radfahrer wurden in einem Krankenhaus ärztlich untersucht und mussten eine Blutprobe abgeben. Zudem erwartet sie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Aber auch zwei Pkw-Fahrer mussten am Mittwochabend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Bei Verkehrskontrollen schlug ein Drogenvortest bei den 20 und 35 Jahre alten Fahrzeuglenkern jeweils positiv auf Cannabis an. Sie mussten ihre Wagen stehen lassen. Sofern sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigt, kommt auf beide ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Bad Saulgau

Am Steuer eingenickt

Wohl aufgrund von Übermüdung ist am Mittwochmorgen ein 20-jähriger Autofahrer auf der B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau kurz eingenickt und von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem der Ford mehrere Meter auf dem angrenzenden Grünstreifen fuhr und einen Leitpfosten überfahren hatte, kam er schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Schwerer verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Beifahrer klagte lediglich über leichtere Schmerzen. Am Unfallwagen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

