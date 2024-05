Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann verletzt Mitbewohner

Ein 44 Jahre alter Mann ist bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Dienstag kurz nach 11 Uhr verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg zufolge ging ein 49-jähriger Mitbewohner des Opfers an der gemeinsamen Wohnanschrift in der Wangener Straße auf dieses los und verletzte es im Bereich des Oberkörpers. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 44-Jährigen in eine Klinik. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Weingarten

Mit weit über zwei Promille auf dem Fahrrad erwischt

Deutlich zu tief ins Glas geschaut haben dürfte ein 35-Jähriger, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Karlstraße auf seinem Fahrrad kontrolliert hat. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von rund 2,6 Promille ergeben hatte, war eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft die Folge. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen.

Weingarten

Einbrecher unterwegs

In eine Wohnung in der Straße "Gerbersteig" haben am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 21.45 Uhr bislang unbekannte Täter eingebrochen. Sie brachen ein Fenster in der Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie offenbar nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Weingarten führt. Die Beamten bitten Zeugen oder Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bergatreute

Alkoholisiert unterwegs

Rund 1,5 Promille hatte ein 26-jähriger Autofahrer intus, als er am Mittwoch kurz vor 17 Uhr von einer Polizeistreife im Ortsgebiet gestoppt wurde. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 26-Jährigen und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Altshausen

Polizei stoppt Raser

Insgesamt sechs Fahrzeuglenker wurden am Mittwochnachmittag von der Verkehrspolizei Ravensburg auf der B 32 gestoppt, weil sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 100 km/h mit über 160 km/h gemessen. Den 19-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein achtwöchiges Fahrverbot. Auf die fünf weiteren Autofahrer kommen ebenfalls empfindliche Bußgelder sowie in einem Fall ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Wangen

Unter Alkohol und Drogen am Steuer

Seinen Wagen stehen lassen musste ein 28-Jähriger am Mittwoch, als er gegen 23.30 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Stadtgebiet gestoppt wurde. Die Beamten nahmen sowohl Alkoholgeruch als auch Hinweise auf Betäubungsmitteleinfluss wahr. Vortests ergaben rund 0,6 Promille und verliefen positiv auf THC. Der 28-Jährige musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Da er nicht zum ersten Mal unter Drogen am Steuer erwischt wurde, muss er nun mit einem Bußgeld im vierstelligen Euro-Bereich, Punkten in Flensburg sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Isny

Versuchter Einbruch

Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs hat der Polizeiposten Isny eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Mittwoch gegen 4.45 Uhr gegen die Scheibe eines Juweliers in der Obertorstraße geschlagen und diese beschädigt hat. Dabei entstanden mehrere Sprünge in dem Sicherheitsglas, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zu dem unbekannten Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell