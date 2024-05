Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter greift Einsatzkräfte an

Einen Faustschlag wollte ein Alkoholisierter einer Polizistin bei einem Einsatz am Donnerstagmorgen verpassen. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen wurden verständigt, weil der Mann betrunken vor einer Wohnung lag, obwohl er sich dieser laut einer gerichtlichen Verfügung nicht nähern darf. Der 48-Jährige war mit dem Polizeieinsatz offensichtlich nicht einverstanden und holte zum Schlag aus, wobei die Polizistin diesen abwehren konnte. Als der mit knapp unter drei Promille Alkoholisierte in Gewahrsam genommen wurde, leistete er darüber hinaus Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde aufgrund seiner Alkoholisierung in eine Fachabteilung in einem Krankenhaus gebracht. Auf den 48-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen die Verfügung zu.

Meßkirch

Lkw bleibt an Imbisswagen hängen

An der geöffneten Verkaufsklappe eines Imbisswagens ist am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Fahrer in der Mengener Straße mit seinem Fahrzeug hängen geblieben und hat dabei einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro verursacht. Der Fahrer des Lkw geriet beim Abbiegen in das Gewerbegebiet "Am Stachus" mit seinen Rädern auf den Gehweg, riss sich an der Verkaufsklappe seinen Planenaufbau auf und beschädigte dabei auch den Imbisswagen. Verletzt wurde niemand. Weil der 48-jährige Fahrer erst nach einigen hundert Metern auf dem Parkplatz eines Discounters anhielt, wird geprüft, ob er sich möglicherweise wegen Fahrerflucht strafbar gemacht hat.

Meßkirch

Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz

Andauernde Streitigkeiten zwischen zwei Parteien haben am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten über zwei Dutzend Personen zweier Familien aufgrund zurückliegender und andauernder Streitigkeiten aneinander. Hintergrund sind wohl angeblich offene Geldschulden, die insbesondere bei zwei Familienangehörigen zu Streit führen. Die Beamten haben nach ihrem Einsatz die weiteren Ermittlungen übernommen und prüfen dabei auch, inwieweit es im Zusammenhang mit den Streitigkeiten zu strafbaren Handlungen wie Beleidigungen, Körperverletzung und verbaler Bedrohung gekommen ist.

Neufra

Heckscheibe eingeschlagen und Rucksäcke geklaut

Auf dem Wanderparkplatz der Ruine Lichtenstein haben Unbekannte am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr die Heckscheibe eines VW eingeschlagen und zwei Rücksäcke aus dem Fahrzeug gestohlen. Ob die Täter es tatsächlich auf das darin enthaltene Grillgut abgesehen hatten, ist fraglich. Weitere Beute machten sie jedenfalls nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Wald

Alkoholisierter fährt über Verkehrsinsel

Zeugen wurden am Donnerstagnachmittag auf einen Renault-Fahrer aufmerksam, der auf der L 194 zwischen Ruhestetten und Aach-Linz über eine Verkehrsinsel fuhr. Auch wenn dabei kein Sachschaden entstand, verständigten die Verkehrsteilnehmer aufgrund der auffälligen Fahrweise des Mannes die Polizei. Bei einer späteren Polizeikontrolle stand der mögliche Grund für das Fahrmanöver schnell fest. Ein Alkoholvortest bei dem 45-Jährigen ergab über drei Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die unmittelbare Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Gegen den Alkoholisierten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Mengen

Ehemaliger Lebensgefährte schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 56-Jährigen, der am Donnerstagabend im Stadtgebiet auf seine ehemalige Lebensgefährtin losgegangen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen lauerte der Mann der Frau vor ihrer Wohnung auf, schlug ihr gegen den Kopf und soll nach ihr getreten haben, als diese bereits auf dem Boden lag. Ein Bekannter der Frau vertrieb den Mann und verständigte die Polizei. Um die Frau kümmerte sich ein Rettungsdienst, der 56-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mengen

Aus Übermüdung Leitplanke entlang geschrammt - Unfallflucht

Übermüdung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 32 auf Höhe Flugplatz gewesen sein. Ein 22-Jähriger kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an der dortigen Leitplanke entlang. Obwohl bei dem Unfall an der Leitplanke ein Sachschaden von rund 5.000 Euro und an seinem Skoda ein Schaden von schätzungsweise etwa 15.000 Euro entstand, fuhr der 22-Jährige einfach weiter. Zeugen verständigten die Polizei, die den Unfallverursacher nach einer Fahndung bei Riedlingen stoppte. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Sein Führerschein wurde von den Einsatzkräften beschlagnahmt.

Mengen

Mit Schlagstock angegriffen - Mann erwarten mehrere Strafanzeigen

Mehrere Strafanzeigen erwarten einen 48-Jährigen, der am Dienstagabend mit einem Schlagstock im Stadtgebiet auf einen Begleiter seiner Ex-Partnerin losgegangen ist. Der 48-Jährige verfehlte sein Ziel jedoch glücklicherweise und flüchtete mit seinem Pkw, nachdem weitere Zeugen einschritten. Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Saulgau umstellten nach dem Angriff die Wohnung des Tatverdächtigen und durchsuchten diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Dabei mussten die Beamten die Wohnungstüre gewaltsam öffnen, der Schlagstock wurde sichergestellt. Der offensichtlich alkoholisierte 48-Jährige musste unabhängig vom polizeilichen Einschreiten medizinisch betreut werden. Auf den Verdächtigen kommen Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Zudem hat er ein gerichtlich verfügtes Annäherungsverbot zu seiner Ex-Partnerin missachtet. Nicht zuletzt kommen auf den 48-Jährigen, der keinen Führerschein besitzt und allem Anschein nach alkoholisiert seinen Wagen steuerte, weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

