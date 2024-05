Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hat am Freitag, gegen ca. 15:00 Uhr, in der Tiefgarage des Einkaufparks "La Piazza" einen geparkten Pkw angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. An der E-Klasse von Mercedes Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um eine silberne A-Klasse, ebenfalls von Mercedes Benz. Laut Zeugenaussage handelt es sich bei der Flüchtigen um eine ca. 60-jährige Frau mit grauen hochgesteckten Haaren, welche ein gelbes Oberteil und eine braune Hose trug. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zur Verkehrsteilnehmerin unter Tel. 07551/8040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell