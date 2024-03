POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Von Sonne geblendet

Nagold (ots) - Ein betrunkener 57-Jähriger ist am Donnerstagmittag in Horb am Neckar von der Polizei gestoppt worden. Gegen 18:30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Hohenberger Straße, wo er durch Beamte des Polizeireviers Nagold kontrolliert wurde. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von mehr als zwei Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks einer Blutprobe in ein ...

mehr