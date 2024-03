Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Dachstuhl brennt in Doppelhaushälfte

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend ist in Pforzheim ein Dachstuhl in Brand geraten. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer kurz vor 19:00 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der Paracelsusstraße aus. Die Gefahr des Übergreifens auf umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht endgültig beziffert werden, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Paracelsusstraße sowie die Ersinger Straße gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen ist es nicht gekommen. Die Polizei war mit bis zu fünf Streifenwägen im Einsatz. Da die Löscharbeiten zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch im Gange sind, kann über die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch keine Angabe gemacht werden.

Nadine Fromm, Führungs- und Lagezentrum

