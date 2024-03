Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Liebe vorgetäuscht und Geld gefordert - Präventionstipps Ihrer Polizei

Pforzheim (ots)

Einen finanziellen Schaden von 1850 Euro hat eine Frau in der Weststadt erlitten, nachdem sie am Dienstag Opfer eines Romance-Scamming Betrugs geworden ist.

Über eine Messenger-Plattform nahm der spätere Täter Kontakt zu der Mittfünfzigerin auf und gaukelte ihr über mehrere Wochen hinweg die große Liebe vor. Um eine gewisse Dynamik in die Konversation zu bringen, dramatisierte der angebliche Kapitän eines Schiffes und berichtete von einem "Schiffsunglück", bei welchem er Bargeld und Dokumente retten müsste. Die Angeschriebene würde die Wertsachen in einem Paket von ihm alsbald erhalten, sie müsse nur die Versandkosten vorstrecken und auf ein Konto mit einer deutschen IBAN überweisen, was sie auch letztlich tat. Als im Nachgang weitere Geldforderungen für angebliche Zollgebühren eingingen, erstattete die Frau Strafanzeige bei der Polizei.

Ausführliche Präventionstipps Ihrer Polizei sowie ein zusammengefasstes Informationsblatt im PDF-Format finden Sie unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Auf folgende Punkte wird dort näher eingegangen:

Vorsicht bei Romance-Scamming:

- Hinweise zum Vorgehen der Scammer - Romance- oder Love-Scammer erkennen - So überprüfen Sie Ihre Online-Bekanntschaft - Was tun, wenn ich gescammt wurde? - Folgen für Opfer und Strafverfolgung der Täter - Niemals Geld an Unbekannte

