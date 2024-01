Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bereits zum zweiten Mal negativ aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... 43-Jähriger aus Pfinztal, welcher am 31.12.2023 um 18:20 Uhr in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während er Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Der Mann fiel bereits Ende letzten Monats wegen einer gleichgelagerten Tat auf, weshalb auf diesen nun abermals ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

