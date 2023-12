Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Pkw überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Eistalstraße zw. Mertesheim und Asselheim (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023, kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Eistalstraße zwischen Mertesheim und Asselheim. Der 28-jährige Fahrer eines Hyundai i30N befuhr mit seinem Pkw die Eistalstraße in Richtung Asselheim. Im Bereich einer Rechtskurve kurz vor Asselheim überholte der 28-Jährige trotz Überholverbots gleich mehrere Fahrzeuge und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der regennassen Fahrbahn nach links von dieser ab. Der Pkw überschlug sich dabei und landete in einem angrenzenden Acker. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30000,-EUR. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur eine leichte Verletzung im Kopfbereich. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell