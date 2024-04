Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 59-Jährige war mit seinem Fahrrad in der Haarbergstraße in Erfurt unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Der Fahrer trug keinen schützenden Helm und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zur Eigentumssicherung nahmen die Polizeibeamten das Fahrrad mit zur Dienststelle. (SE)

