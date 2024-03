Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, B54, schwerer Verkehrsunfall, eine Person lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am Samstag, den 30.03.2024, gegen 16:15 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Bango der B54 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 31-jähriger Steinfurter mit seinem Motorrad die Auffahrt der B54 in Fahrtrichtung Gronau. Aus ungeklärter Ursache verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte mit dem Motorrad gegen die dortige Leitplanke. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus in Enschede zugeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Auf- und Abfahrten der B54 Steinfurt-Bango bis ca. 19:25 Uhr gesperrt.

