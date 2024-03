Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeug aufgebrochen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend (25.03.) und Dienstagmorgen (26.03.) einen BMW 330D aufgebrochen. Der Fahrer stellte den Wagen am Montag gegen 22.00 Uhr an der Paschenaustraße zwischen Elsenweg und Externweg ab. Als er am nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass die hintere Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Rucksack, in dem sich unter anderem zwei Kameras befanden. Der Schaden liegt geschätzt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

