POL-ST: Laer, Transporter aufgebrochen

Greven (ots) - Am Freitag (22.03.) in der Zeit zwischen 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr ist in Greven auf der Leinweberstraße in Höhe der Hausnummer 5 ein Fahrzeug beschädigt. Der violette VW Multivan, der an der Unfallörtlichkeit geparkt war, wurde durch einen unbekannten Verursacher im Bereich des linken Außenspiegels touchiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1100 ...

