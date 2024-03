Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Raub auf Tankstelle

Steinfurt (ots)

An der Altenberger Straße in Borghorst hat es am Mittwochabend (27.03.24) einen Raub auf eine Tankstelle gegeben. Kurz vor Ladenschluss gegen 21.00 Uhr betraten zwei unbekannte Täter die Tankstelle. Einer hielt einem 19-jährigen Mitarbeiter ersten Erkenntnissen zufolge eine Schusswaffe vor. Die Täter verlangten die Herausgabe von Bargeld. Dann gingen die Kriminellen hinter die Theke und nahmen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß, Zeugenaussagen zufolge in Richtung Berliner Straße. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie waren beide männlich, etwa 18 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Beide waren komplett schwarz gekleidet und hatten ihre Gesichter durch dunkle Tücher und Kapuzen verdeckt. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent. Die Polizei fahndete nach den Tätern - jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu diesem Raubdelikt wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell