Ravensburg

Polizei sucht nach Fahrerflucht dunklen SUV

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 21.15 Uhr in der Schussenstraße, bei dem der Verursacher weiterfuhr, sucht das Polizeirevier Ravensburg den Fahrer eines dunklen SUV. Dieser wurde dabei beobachtet, wie er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel streifte. Dabei ging der Außenspiegel des Opel zu Bruch, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision in Richtung Bahnhof weiter. Die Ermittler bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Ravensburg

Unbekannte beschädigen Wahlplakate

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter im Bereich der Hochbergstraße mehrere Wahlplakate heruntergerissen und teilweise entwendet. Das Polizeirevier Ravensburg hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Kißlegg

In Schlangenlinien auf Autobahn unterwegs

Mit über drei Promille war ein 39-jähriger Autofahrer am Sonntag um kurz nach 14 Uhr auf der A 96 unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der Mann auf Höhe der Anschlussstelle Kißlegg auf, weil er in ausgeprägten Schlangenlinien fuhr. Die Beamten stoppten den 39-Jährigen und stellten deutliche Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Test ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der Ausländer musste in einem Krankenhaus Blut sowie im weiteren Verlauf seinen Führerschein abgeben sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer tausend Euro hinterlegen. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Wahlplakate besprüht

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Wahlplakate in der Lindauer Straße verunstaltet. Die Unbekannten besprühten die Plakate mehrerer Parteien mit beleidigenden Worten und Hakenkreuzen. Zudem wurde eines der Plakate zu Boden gerissen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Leutkirch

Kind prallt mit Pedelec gegen Auto

Ein 12 Jahre alter Bub sowie eine 34-jährige Frau sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12 Uhr in der Schulstraße leicht verletzt worden. Der Junge war mit seinem Pedelec unterwegs und übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda. Er prallte zunächst gegen das linke hintere Fahrzeugeck und kollidierte im weiteren Verlauf mit der 34-Jährigen, die an der geöffneten Fahrzeugtür des Skoda stand und sich in das Fahrzeuginnere gebeugt hatte. Eine ärztliche Versorgung der Verletzten vor Ort war nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

Bad Wurzach

Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizei

In Schlangenlinien war am Sonntag kurz nach 17 Uhr ein 39 Jahre alter Autofahrer auf der L 314 zwischen Bad Wurzach und Memmingen unterwegs. Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte aufgrund der auffälligen Fahrweise die Polizei. Die Beamten konnten den 39-Jährigen schließlich deutlich alkoholisiert an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten musste. Während der weiteren Maßnahmen wurde der 39-Jährige zunehmend aggressiv. Er beleidigte zunächst die Beamten, wehrte sich schließlich gegen die Blutentnahmen und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Zudem beschädigte der 39-Jährige einen Streifenwagen. Er muss nun nicht nur mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen, sondern auch mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein.

