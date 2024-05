Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 13-Jährige wird in Köln angetroffen

Schwelm (ots)

Die 13-jährige Vermisste aus Schwelm wurde am gestrigen Abend durch Kräfte der Polizei Köln angetroffen. Vor dort aus kehrte sie zu ihrer Wohnanschrift zurück. Ermittlungen ergaben, dass sie sich in den letzten Tagen in Frankfurt (Hessen) aufgehalten habe. Nähere Hintergründe zum Aufenthalt in Frankfurt sind derzeit noch Bestandteil von Ermittlungen bei der Polizei in Frankfurt.

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises dankt für die Hilfe im Rahmen der Suche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell