POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots) - Am 04.05.2024 in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Körner Straße in Gevelsberg auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

