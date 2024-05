Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkaufsstände auf dem Gevelsberger Boulevard aufgebrochen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 02.05.2024, 18 Uhr bis zum Freitag, den 03.05.2024, 11.40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstüren zweier Verkaufsstände in der Mittelstraße auf und gelangten hierdurch in den Verkaufsbereich. Bei der vermutlichen Suche nach Wertgegenständen entwendeten der oder die Täter in einem Fall Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannter Richtung.

