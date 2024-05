Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Breckerfeld (ots)

Am 04.05.2024 gegen 17.10 Uhr befährt ein 22 Jähriger Kradfahrer die L 699 in FR Breckerfeld und kommt aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rutscht samt Krad in einen Graben und kollidiert mit einem Zaun. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen kann er keine Angaben zum Unfallhergang tätigen und wird mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Das Krad wird zur Eigentumssicherung abgeschleppt.

