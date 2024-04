Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0200--Polizei fasst Wohnungseinbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Nordstraße Zeit: 10.04.24, 18.20 Uhr

Ein 18-Jähriger drang am Mittwoch in eine Wohnung in Walle ein. Der Eindringling konnte wenig später von der Polizei gefasst werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Der Einbrecher schlug das Fenster einer Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung an der Nordstraße. Er durchsuchte sämtliche Räume und durchwühlte Schränke und Schubladen. Um die Wohnung wieder zu verlassen, trat er die Eingangstür ein. Durch den Lärm wurden Anwohner aufmerksam, die sofort den Notruf der Polizei wählten. Der Flüchtige konnte noch in Tatortnähe gestellt werden. Er führte wahrscheinliches Stehlgut, unter anderem zwei Notebooks und diversen Schmuck, bei sich.

Der 18 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen ihn. Die weiteren Ermittlungen, auch ob er für weitere gleichgelagerte Delikte verantwortlich ist, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell