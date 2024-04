Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0201--Autobahneskalation endet mit Reifenstecherei--

Ort: Bremen-Vahr, Neue Vahr Südost, Bundesautobahn A 27 Zeit: 11.04.24, 11 Uhr

Auf der Bundesbautobahn 27 in Bremen eskalierte am Donnerstagvormittag eine Verkehrssituation zwischen zwei BMW Fahrern. Ein 71-jähriger Mann und seine 70-jährige Ehefrau wurden in ihrem Fahrzeug bedroht, als ein anderer Autofahrer mit aggressivem Verhalten und einem Messer hantierte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Hannover nahe der Anschlussstelle Vahr. Der 71-jährige Fahrer eines weißen BMW 1er wurde von einem grauen BMW 3er bedrängt, der mit sehr geringem Abstand folgte. Plötzlich überholte der Fahrer des grauen BMWs rechts und zwang den älteren Fahrer laut eigenen Angaben zum Anhalten, indem er ihn ausbremste. Anschließend versuchte der Aggressor, die Türen des Fahrzeugs zu öffnen, was jedoch aufgrund der schnellen Reaktion des 71-Jährigen scheiterte. Dennoch gelang es dem Angreifer, mit einem Messer einen Reifen des BMW zu zerstechen, bevor er die Autobahn an der Anschlussstelle Vahr verließ.

Das Ehepaar kam mit dem Schrecken davon. Das Fahrzeug wurde zwecks Reparatur und Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei konnte mittlerweile den Halter des grauen BMW ausfindig machen, die Ermittlungen zum Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Sachbeschädigung dauern an.

Die Bremer Polizei ruft Zeugen auf, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden von der Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 362-14850 entgegengenommen.

