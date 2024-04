POL-HB: Nr.: 0197 --Öffentlichkeitsfahndung nach Fälscher

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Pürschweg Zeit: 07.04.24, 23 Uhr Am späten Sonntagabend brannte ein Auto in Blumenthal, ein weiteres Fahrzeug in der Nähe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Der Polizei wurde gegen 23 Uhr ein brennender Suzuki Swift auf einem Parkplatz an der Schule am Pürschweg gemeldet. Durch die Flammen ...

