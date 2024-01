POL-BO: Verkehrsunfall in Hofstede: Autofahrerin kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Bochum (ots) - Am frühen Montagmorgen, 29. Januar, kam es in Bochum-Harpen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1.30 Uhr war ein 36-jähriger Bochumer stadteinwärts mit seinem Pkw auf der Straße "Harpener Feld" unterwegs. Unmittelbar vor der Brücke am "Castroper Hellweg", etwa in Höhe "Harpener Feld 1", wurden ...

