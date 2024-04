Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0196--Erneut Trickbetrüger in Bremen unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kirchweg Zeit: 08.04.2024, 13:00 Uhr

Ein unbekannter Mann gab sich am Montag in der Neustadt einer 87 Jahre alten Frau gegenüber als Polizeibeamter aus. Er gelangte so an einen hohen Bargeldbetrag. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern.

Anfang April rief ein Unbekannter mehrfach bei einer 87 Jahre alten Frau in Huckelriede an. Er gab sich der Seniorin gegenüber als Polizeibeamter aus und forderte von ihr die Abhebung eines höheren Geldbetrages, um eine missbräuchliche Verwendung des Geldes durch Bankmitarbeiter zu verhindern. Am Montag erschien dann gegen 13 Uhr ein Mann bei der 87-Jährigen im Kirchweg und übernahm einen Umschlag mit dem zwischenzeitlich abgehobenen Bargeld.

Der Abholer wurde von der Frau wie folgt beschrieben: Etwas größer als 170 cm, dunkler Teint, dunkle Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei warnt eindringlich davor, unbekannten Personen gutgläubig zu vertrauen. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

