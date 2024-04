Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0193--Trio dringt in Wohnung ein- Bewohner flüchtet sich aufs Dach

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 07.04.24, 6 bis 8 Uhr

Ein 40-Jähriger flüchtete sich am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofsvorstadt aus einem Fenster auf das Dach eines fünfstöckigen Mehrparteienhauses und verharrte dort zwei Stunden, nachdem ihn drei Männer bedrohten und in seine Wohnung einbrachen. Die alarmierte Polizei nahm das Trio fest. Der frierende Bewohner konnte schließlich von der Feuerwehr mit einer Drehleiter unversehrt vom Dach gerettet werden. Er kam mit dem Schrecken davon.

Der 40-Jährige hatte die drei Männer und eine Frau am Samstagabend in einer Bar in der Bremer Innenstadt kennengelernt. Später begaben sie sich zusammen auf den Heimweg. Vor der Wohnung des 40-Jährigen in der Falkenstraße bat die Frau darum, seine Toilette benutzen zu dürfen und betrat gemeinsam mit einem ihrer Begleiter die Wohnung. Nachdem die beiden wieder gegangen waren, kamen die drei Männer ohne die Frau noch einmal wieder. Sie schlugen und traten aggressiv gegen die Wohnungstür und drohten dem 40-Jährigen mit dem Tod, wenn er nicht sein Bargeld herausgibt. Daraufhin flüchtete der Bewohner über sein Fenster auf das Dach seiner Dachgeschosswohnung. Nachdem das Trio in die Wohnung eingedrungen war, hielt es sich dort über einen längeren Zeitraum unbehelligt auf. Der 40-Jährige konnte schließlich einen Gassi-Geher auf seine Notlage aufmerksam machen, der sofort über den Notruf die Polizei alarmierte. Daraufhin flüchteten die Täter mit einem Notebook und Bargeld. Die Verdächtigen im Alter von 36, 37 und 43 Jahren konnten noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. Ihre 41-jährige Komplizin wurde schnell namentlich ermittelt. Bei ihnen wurden Messer und ein Telefon gefunden und beschlagnahmt. Die entwendeten Sachen konnten bislang nicht gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der sichtlich erschrockene 40 Jahre alte Mann konnte schließlich von der Feuerwehr mit einer Drehleiter vom Dach geborgen werden. Er wurde mit leichten Unterkühlungen von alarmierten Rettungskräften behandelt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell