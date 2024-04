Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0191 --Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Ellenerbrok-Schevemoor, Züricher Straße Zeit: 07.04.2024, 22:15 Uhr

Am späten Sonntagabend kam es in Bremen-Osterholz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei dem ein 40-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 40-Jährige zunächst in einer Kneipe in der Züricher Straße gegenüber der dortigen Moschee auf. Dort soll es bereits zu einem ersten Aufeinandertreffen mit den zwei weiteren Männern gekommen sein. Gegen 22:15 Uhr traf man vor der Kneipe erneut aufeinander. Dort sollen die zwei Unbekannten auf den 40 Jahre alten Mann eingeschlagen haben, wodurch dieser zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Die Männer sollen anschließend in Richtung Sankt-Gotthard-Straße geflüchtet sein. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Beide Männer sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein und dunkel gekleidet. Der Größere von beiden war etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine Kapuze aufgesetzt. Der Kleinere war zirka 170 Zentimeter groß und trug ein dunkles Cap.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt, wer gegen 22:15 Uhr im Bereich der Züricher Straße und der dortigen Kneipe etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell