POL-HB: Nr.: 0190 --Nach Sprüherei gestellt

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Lilienthaler Heerstraße Zeit: 07.04.2024, 01:30 Uhr

Mehrere Unbekannte besprühten in der Nacht zu Sonntag einen Zaun in Horn Lehe großflächig. Einsatzkräfte stellten in der Nähe eine 16-Jährige.

Gegen 01:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Lilienthaler Heerstraße gerufen, weil dort eine Gruppe einen Zaun beschmiert haben sollte. Vor Ort sah die Streifenwagenbesatzung mehrere Personen, die sofort die Flucht ergriffen. Nach einem kurzen Sprint wurde eine 16-Jährige gestellt, die mehrere Farbanhaftungen an Händen und Kleidung hatte. Auf dem Zaun wurde auf mehreren Metern Länge unter anderem "ACAB" und die Zahlen "161" geschmiert. Die 16-Jährige wurde mit auf die Wache genommen und ihren Eltern übergeben. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Illegale Graffiti sind Sachbeschädigungen und werden strafrechtlich verfolgt. Dazu bekommen Sprayer die Rechnung der Geschädigten. Dafür können diese einen Schuldtitel bei Gericht erwirken - und der hat eine Laufzeit von 30 Jahren! Das bedeutet, dass man 30 Jahre lang verpflichtet ist, den Schaden zu bezahlen, wenn man zum Zeitpunkt der Tat kein Geld besitzt.

