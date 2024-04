Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0187 --Goldkette vom Hals gerissen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 04.04.2024, 17:05 Uhr

Ein unbekannter Täter raubte am späten Freitagnachmittag einer 64 Jahre alten Frau in Huchting eine Goldkette. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit einem zweiten Mann.

Gegen 17:05 Uhr wollte die Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Alter Dorfweg gerade in ihr Auto einsteigen, als sie hinter sich jemanden bemerkte. Sie drehte sich um und der unbekannte Täter riss ihr die Goldkette umgehend herunter. Anschließend rannte er gemeinsam mit einem zweiten Mann durch einen Stichweg in Richtung der Straße Hermannsburg.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 20 Jahre alt. Einer war etwa 160 cm groß und hatte dunkle, mittellange und gewellte Haare und einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen oder türkisfarbenen Trainingshose und einer dunklen Mütze. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 160 cm groß und hatte schwarze Haare und einen Bart. Er hatte eine schwarze Kapuze auf den Kopf gezogen.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes, sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Halskette. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

