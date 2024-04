Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0186 --Nach Diebstahl und homophober Beleidigung gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 04.04.2024, 15:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagabend einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen. Sie sind verdächtig, einen 26 Jahre alten Mann zuvor bestohlen und homophob beleidigt zu haben.

Gegen 15:20 Uhr wartete der Mann auf seine Straßenbahn am Hauptbahnhof, als die beiden Diebe ihn zunächst unter anderem als "Schwuchtel" bezeichneten. Einer der beiden zog ihm daraufhin eine EC-Karte aus der Tasche und spuckte ihn an. Der 26-Jährige floh an eine Polizeiwache in der Nähe und zeigte die Tat an. Er hatte diese mit seinem Smartphone per Video aufgenommen. Etwa zwei Stunden später identifizierten Einsatzkräfte den 17-Jährigen und den 18-Jährigen am Hauptbahnhof. Beide waren gerade dabei, Passanten anzupöbeln. Die Polizisten nahmen sie mit zur Wache. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie ein Teppichmesser sicher, dass der 17-Jährige griffbereit in der Tasche hatte. Im Gewahrsam rastete der Ältere von beiden aus, beleidigte die Polizisten und schlug mit dem Kopf gegen Wände und gegen den Fußboden. Er musste von Einsatzkräften festgehalten werden. Ein Rettungswagen wurde umgehend alarmiert und er wurde mit leichten Verletzungen zur Untersuchung kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden mutmaßlichen Täter aus Algerien und Marokko sind schon mehrfach mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten und die Polizei Bremen geht davon aus, dass sie älter sind, als angegeben.

