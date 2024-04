POL-HB: Nr.: 0184 --Straßenräuber reißt Frau Goldkette vom Hals

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 02.04.2024, 21:55 Uhr Ein 35 Jahre alter Mann schlug am Dienstagabend in der Bahnhofsvorstadt auf einen 41-Jährigen ein, der daraufhin mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Polizisten stellten den 35-Jährigen mit Hilfe der Videoüberwachung am Hauptbahnhof. Gegen ...

