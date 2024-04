Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0182 --Nach Körperverletzung am Bahnhof gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 02.04.2024, 21:55 Uhr

Ein 35 Jahre alter Mann schlug am Dienstagabend in der Bahnhofsvorstadt auf einen 41-Jährigen ein, der daraufhin mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Polizisten stellten den 35-Jährigen mit Hilfe der Videoüberwachung am Hauptbahnhof.

Gegen 21:55 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Körperverletzung zum Hauptbahnhof gerufen. Vor Ort fanden sie den 41 Jahre alten Mann am Boden liegend vor. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Über die Videoleitstelle konnte die Tat gesichtet werden. Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte den 35-Jährigen in Bahnhofsnähe und nahmen ihn vorläufig fest. Laut Zeugenaussagen soll es zuvor zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Die weiteren Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell