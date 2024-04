POL-HB: Nr.: 0180 --Transperson beleidigt und verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Dom Zeit: 01.04.2024, 18.10 Uhr Nach einem Diebstahlsversuch in einem Schnellrestaurant in der Bremer Innenstadt setzte ein Täter Pfefferspray ein und verletzte dabei 15 Gäste und Mitarbeiter. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Diebesduo versuchte einem 54-jährigen Gast des Imbisses in der Straße Am Dom das Telefon aus der ...

