Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0185 --Fahrzeug flüchtet vor der Polizei--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Häfen, Bremen-Gröpelingen Zeit: 04.04.24, 23:30 Uhr bis 05.04.24, 00:50 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich unbekannte Personen zunächst an einem Bauwagen im Ortsteil Industriehäfen zu schaffen, bevor sie wenig später vor einer Fahrzeugkontrolle flüchteten.

Zunächst meldete sich gegen 23:30 Uhr ein Zeuge über den Notruf der Polizei, da er zwei Personen bemerkte, die offenbar gerade dabei waren in einen Bauwagen einzubrechen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten sie mit einem grauen Opel Corsa. Kurz nach Mitternacht meldeten sich erneut Zeugen über den Notruf, da mehrere Personen auffällig mit Taschenlampen in Fahrzeuge leuchteten. Auch hier war wieder der graue Opel Corsa dabei. Als Einsatzkräfte das Fahrzeug im Bereich der A 27 kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst in Richtung Osterholz-Scharmbeck und anschließend nach Gröpelingen, wobei sie mehrere rote Ampeln missachteten. Im Rahmen der Fahndung fanden Einsatzkräfte den gesuchten Opel in der Selsinger Straße. Die Fahrzeuginsassen waren nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt, wem der graue Opel Corsa zwischen 23:30 Uhr und 00:50 Uhr in den genannten Bereichen aufgefallen ist und Hinweise zu den Insassen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell