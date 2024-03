Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Raub auf Apotheke

Am Dienstag überfiel ein maskierter Mann ein Geschäft in Göppingen.

Ulm (ots)

Um 8 Uhr betrat ein Unbekannter eine Apotheke in der Freihofstraße. Dann begab er sich in das Büro, in dem sich der Apotheker aufhielt. Mit einem Pfefferspray sprühte er dem Geschädigten ins Gesicht. Der wehrte sich und drängte den Angreifer zurück. Da der Täter wohl mit keinem Widerstand rechnete, flüchtete er ohne Beute aus der Apotheke. Dann überquerte er zu Fuß die Burgstraße und flüchtete über die Freihofstraße in Richtung Innenstadt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07331/93270 um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Der Apotheker erlitt bei dem versuchten Raub leichte Verletzungen.

Der Täter soll etwa 18 bis 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß und schlank sein. Er war komplett schwarz gekleidet und vermummt.

++++ 0436553(LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell