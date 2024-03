Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Hecke in Flammen

Am Montag geriet in Erbach eine Thuja-Hecke in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 15.25 Uhr wollte ein 78-Jähriger in der Parkstraße mit einem Bunsenbrenner das Unkraut am Wegesrand entfernen. Dabei geriet versehentlich die Hecke des Nachbarn in Brand. Durch das Feuer wurde etwa ein Meter der Hecke zerstört. Der Verursacher konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Erbach mit einem Gartenschlauch löschen. Nun muss er für den Schaden aufkommen.

