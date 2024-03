Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Müll unerlaubt entsorgt

Am Dienstag entsorgte eine Frau unerlaubt Hausmüll in Ehingen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hielt sich die Unbekannte gegen 15.15 Uhr im Bereich Am Wenzelstein auf. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie sie dort vor einem Altkleidercontainer und einem Glascontainer Müll ablud. Sie entsorgte dort unerlaubt mehrere Müllsäcke mit Hausmüll und einen Reisekoffer. Anschließend fuhr die Frau mit ihrem weißen Renault Captur davon. Die Polizei Ehingen (07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an und kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

