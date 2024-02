Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ettlingen-Schöllbronn eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Stauffenbergstraße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell