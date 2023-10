Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Schwerer Raub zur Erlangung von Tabak - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (30.09.2023) ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Raubtat in der Ulzburger Straße gekommen.

Gegen 02.00 Uhr ging der 16-jährige Geschädigte zu Fuß mit seinem ebenfalls 16-jährigen Freund auf dem Gehweg der Ulzburger Straße in Richtung Nordestedt-Mitte. In Höhe der dortigen Star-Tankstelle wurde man aufgefordert stehen zu bleiben. Als die beiden sich umdrehten, standen sie zwei unbekannten Jugendlichen oder Heranwachsenden gegenüber. Eine dieser Personen fragte nach Zigaretten und als diese Frage verneint wurde, verlangte die Person nach Einsicht in die mitgeführte Bauchtasche. Als auch dies abgelehnt wurde, zog der Unbekannte einen Teleskopschlagstock und schlug zweimal zu. Einmal wurde der geschädigte Jugendliche am Hals getroffen und beim zweiten Versuch konnte er den Schlag mit dem Unterarm abwehren. Danach wurde die Bauchtasche dann doch vorgezeigt und der Täter nahm das darin befindliche Tabakpäckchen an sich. Danach verschwanden die beiden Personen in Richtung ZOB Norderstedt-Mitte.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Der Haupttäter ist ca. 18 Jahre alt und hatte einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine Winterjacke mit Fellkapuze, die er ins Gesicht gezogen hatte, darunter ein Gucci-Cap. Weiterhin hatte er eine Bauchtasche. 2. Der Mittäter wurde lediglich mit braunen, zurückgegelten Haaren beschrieben.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und fragt, wer Hinweise zu dieser Tat oder den beschriebenen Tätern geben kann. Diese werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell