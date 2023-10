Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm - Streit unter Verkehrsteilnehmern hat zur Aufklärung nicht beigetragen - Polizei sucht Zeugen und Beteiligte

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (28.09.2023) kam es gegen 08.30 Uhr im Lehmweg zu Streitigkeiten zwischen einem Hundebesitzer und einem Pkw-Fahrer. Der Fahrer eines Transporters mischte sich ein.

Der Fahrzeugführer eines Pkw-Porsche fuhr nach eigenen Angaben von Appen in Richtung Holm. Kurz nach der Einmündung Bredhornweg lief ihm ein großer schwarzer Hund vor das Auto, sodass er eine Vollbremsung vollziehen musste. Ob es zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam, war dem Fahrer zunächst nicht klar. Aus diesem Grund suchte er das Gespräch mit dem Hundehalter. Es kam dann jedoch zum Streit, an dem sich auch die Begleiterin des Hundehalters beteiligte. Auch der Fahrer eines Transporters MAN hielt an und suchte den Streit mit dem Pkw-Fahrer. Erst ein Anruf bei der Polizei über den Notruf beendete den Streit vor Ort. Jedoch erklärten weder Hundehalter noch seine Begleiterin sich zu einem Personalienaustausch bereit. Stattdessen liefen beide in Richtung Kreuzweg davon. Der Fahrer des Klein-Lkw hatte sich bereits entfernt, als die Polizei angerufen wurde.

Die Polizeistation Holm hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen und den beteiligten Hundehalter sowie seine Begleiterin sich unter der Rufnummer 04103-2165 zu melden.

