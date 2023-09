POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Festnahme eines Drogendealers und Vollstreckung eines Haftbefehls

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Donnerstag (21.09.2023) parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren schwarzen Fort-Fiesta zwischen 10.50 Uhr und 12.20 Uhr in der Marktstraße auf dem Parkstreifen vor dem Burg-Kino. Als sie ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte, fand sie einen Zettel, der an ihr Fahrzeug geklebt worden ...

mehr